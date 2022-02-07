Канцлер Германии Олаф Шольц, который увидел растущее улучшение ситуации вокруг Украины, считает, что в вопросе вероятных санкций Запада против России нужно сохранять "стратегическую неопределенность".

Об этом Шольц заявил в интервью The Washington Post.

По его словам, Германия и ее союзники готовы принять "все необходимые меры" в случае, если Россия вторгнется в Украину. Вдаваться в подробности этих мер Шольц не стал, заявив лишь, что ответ Запада будет "совместным и решительным".

"Совершенно ясно, что в такой ситуации все варианты рассматриваются", - сказал канцлер Германии.

Свою страну Шольц назвал "очень хорошим партнером" для стран НАТО и "сильнейшей экономической поддержкой для Украины".

В ответ на просьбу прокомментировать возможное введение санкций против "Северного потока-2" Соединенными Штатами в случае агрессии со стороны России Шольц сказал, что в этом вопросе необходима "стратегическая неопределенность".

"Это важно, чтобы ясно дать понять, что это очень дорого обойдется России, чтобы они не могли сесть за компьютер и посчитать, не будет ли это чересчур затратно", - сказал канцлер.

Напомним, канцлер Германии Шольц 14 февраля посетит Украину, а 15-го - Москву.

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