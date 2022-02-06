Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его страна не намерена поставлять Украине летальное оружие. Решение властей он оправдал нежеланием самих немцев.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD.

"Правительство ФРГ уже давно имеет ясный курс: мы не поставляем летальное оружие в кризисные регионы и не поставляем в Украину", - сказал Шольц.

"Его придерживалась еще моя предшественница, и это было и остается правильным", - заявил он, напомнив, что, согласно опросам, большинство немцев разделяет точку зрения властей касательно этого вопроса.

Напомним, это уже не первое заявление о том, что Германия не собирается поставлять оружие Украине. Вчера стало известно, что Украина направила в Берлин письмо с подробным списком вооружений, которое она хочет получить от Германии. Впрочем, Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, несмотря на просьбу Киева, исключила поставки Германией оружия Украине. Она обосновала это тем, что диалог по урегулированию конфликта в стране продолжается.

Ранее правящие в Германии социал-демократы решили не разрешать передачу Украине находящихся в Эстонии гаубиц из бывших запасов ГДР.

Помимо этого, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что поставки летального оружия в Украину со стороны Германии полностью исключены, поскольку правительство придерживается позиции, которая делает невозможным экспорт вооружений в кризисные регионы.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Киев продолжит диалог с Германией о поставке оружия в Украину, против которого выступает Берлин.