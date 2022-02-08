Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по поводу "Севпотока-2" и военной помощи - CNN

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая должна была состояться 7 февраля, была отменена из-за разногласий по вопросам "Северного потока-2" и предоставления Берлином военной помощи Киеву.

Об этом со ссылкой на "источник, близкий к украинскому правительству", в Twitter сообщил журналист CNN Джейк Таппер.

"Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Зеленский отменил сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, потому что министр иностранных дел отказалась заявить, что Германия откажется от газопровода "Северный поток-2" даже в случае вторжения России, и из-за отказа Германии оказать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно", - написал Таппер.

По его словам, официально это описывалось как ошибка в расписании, но это не так - это был преднамеренный шаг.

Также, Таппер процитировал свой источник, который заявил, что "многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем западного союзника".

Напомним, глава МИД ФРГ Анналена Бербок пребывает в Украине с визитом 7-8 февраля. Вчера она должна была встретиться с Зеленским, однако выяснилось, что встреча так и не состоялась.

Также мы писали о том, что Шольц не стал отвечать на вопрос о судьбе "Северного потока - 2" в случае начала войны России с Украиной.