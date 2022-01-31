Соединенные Штаты и их союзники подготовили список представителей российской элиты, входящей в ближайшее окружение президента России Владимира Путина, к которым будут применены экономические санкции в случае вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США пишет Reuters.

"Лица, которых мы идентифицировали, находятся во внутренних кругах Кремля или рядом с ними и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

По данным источника журналистов, США разработали специальные пакеты санкций как для российских элит, которые соответствуют критериям, так и для членов их семей, и эти усилия осуществляются в координации с союзниками и партнерами Штатов.

Чиновник из администрации США не назвал имена российских деятелей, которые могут быть подвергнуты санкциям. По его словам, некоторые из них будут из секретного списка высокопоставленных российских политических деятелей и олигархов, изложенного в разделе 241 "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций", направленного в Конгресс США в 2018 году.

"Мы не можем раскрывать содержание этого списка или называть конкретные имена из-за риска бегства, но он предоставляет достаточно много целей и их семейных связей, связанных с хранением их активов", - сказал чиновник.

По его словам, многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями из-за глубоких финансовых связей с Западом.

"Соратники Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц для уклонения от санкций. Санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они и члены их семей больше не смогут пользоваться привилегиями, храня свои деньги на Западе и обучаясь в элитных западных университетах", - сказал собеседник агентства.

Напомним, недавно глава МИД Великобритании Элизабет Трасс подтвердила, что в ближайшее время Королевство введет новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она не исключила, что может быть конфискована собственность российских олигархов в Лондоне, где многие из них имеют недвижимость.

Также мы писали о том, что в Кремле новые санкции Лондона против РФ назвали "неприкрытой атакой на бизнес".