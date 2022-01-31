В Кремле анонсированные Великобританией санкции против компаний РФ, которые могут включить в себя и конфискацию имущества российских олигархов в Лондоне, расценили как атаку на бизнес. Если санкции будут введены в Москве примут ответные меры.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Санкции - это нечто легитимное и нечто оформленное решением Совета Безопасности ООН. В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес", - считает Песков.

Он объяснил, что такие заявления МИД Великобритании показывают непредсказуемость правительства и являются поводом для беспокойства международных финансовых и бизнес-структур.

Кроме того, по словам Пескова, подобные санкции подразумевают ответные меры и Москва готова отреагировать.

"Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов, исходя из наших собственных интересов в случае, если это потребуется", - заявил представитель Кремля.

Напомним, на прошлой неделе глава МИД Великобритании Лиз Трасс рассказала, что в Лондоне разрабатывают санкции против РФ в случае "российского вторжения" в Украину, не исключались и санкции против Путина.

После этого, накануне визита в Украину, Лиз Трасс подтвердила, что Лондон введет новые санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины. Санкции должны коснуться компаний, которые представляют интересы Кремля, более того - может быть конфисковано имущество российских олигархов в Лондоне. Их введение ожидается уже сегодня, 31 января.