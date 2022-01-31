Санкции Вашингтона против России могут обернуться экономическими потерями для США и союзников и вызвать рост антиамериканских настроений в самой Российской Федерации.

Такой прогноз делает The New York Times, оценивая меры, которыми Запад угрожает России в случае нападения на Украину.

Основные прогнозы развития событий в случае введения американских санкций против Москвы можно разделить на несколько тезисов.

Угроза стабильности глобальной системы

Ни одна страна еще не пыталась вводить санкции против такой крупной экономики как российская. Соответственно, с последствиями могут столкнуться крупнейшие экономики мира, особенно в Европе, что вызовет угрозу для стабильности всей глобальной финансовой системы.

Аналитики допускают, что Россия может дать ответный удар, например сократив поставки природного газа в Европу или устроив кибератаки против американской или европейской инфраструктуры.

Рост антиамериканских настроений в России

Санкции могут вызвать рост недовольства россиян по отношению к Путину, но могут сработать и иначе. Издание отмечает, что как показывает история, "сопротивляемость - часть российской национальной идентичности", а если россияне будут чувствовать, что их наказывают, это будет подпитывать антиамериканские настроения.

Санкции 2014 года, которые применялись, по оценке авторов "с хирургическим подходом", лишь отчасти сказались на российской экономике. Новые санкции, по прогнозам экономистов, могут вылиться в рост цен на еду и одежду для простых россиян и приведет к сокращению их реальных доходов.

Риск навредить Европе

Аналитики сообщают, что государства Европы сильно зависят от российских углеводородов, поэтому США не заинтересованы в ударе по этому экспорту российских глаза и нефти. Такие санкции были бы максимально эффективны, но они навредили бы и самой Европе, и США.

Автор статьи вспоминает, как в апреле 2018 года США ввели санкции против Олега Дерипаски, владельца РУСАЛа, крупного производителя алюминия. В итоге на мировых рынках подскочили цены на алюминий. Уже в декабре того же года санкции с компании были сняты.

Санкции против технологических компаний

В сложившихся условиях США могут ограничиться технологическими санкциями против России, подобно тем, которые были введены против Huawei.

Тогда американским компаниям будет запрещено поставлять подсанкционным компаниям технологии, что разрушит цепочки поставок.

Но в этом случае, авторы опасаются, что на помощь Путину придет лидер Китая Си Цзиньпин.

Напомним, несмотря на просьбы Зеленского ввести превентивные санкции против России, в США считают бессмысленным введение санкций "до вторжения".

Также сообщалось, что США отказались рассматривать санкции об отключении РФ от SWIFT и о запрете на экспорт нефти и газа.