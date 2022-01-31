Берлин, как и Вашингтон, не планирует вводить новые санкции против России, если со стороны Москвы не будет нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет "РИА Новости".

"У федерального правительства есть очень ясная позиция, которая говорит, что в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины будут предприняты жесткие и ясные меры, санкции являются такими мерами", - сказал Хебештрайт, отвечая на вопрос, привязаны ли западные санкции к агрессии РФ против Украины или они должны иметь превентивный характер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Запад ввести против России, не дожидаясь нападения. По его мнению, в случае, если вторжение случится, ограничительные меры уже не помогут.

В свою очередь США и страны Европейского Союза не раз заявляли о готовности ввести санкции против Москвы, но только в случае российского вторжения в Украину. Впрочем, у Байдена обеспокоены тем, что санкции против России могут иметь "побочные эффекты" для США.

Также мы писали о том, что в МИД РФ приравняли возможные финансово-экономические санкции от США к разрыву отношений.