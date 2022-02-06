Советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джейк Салливан заявил, что по оценкам Вашингтона Китай не в состоянии компенсировать России потери от санкций, которые готовят западные страны в случае российского вторжения в Украину.

Об этом Салливан рассказал в интервью телеканалу ABC.

"По нашим оценкам, Китай не в состоянии компенсировать России экономические потери, которые станут результатом наших санкций. С анализом согласны и мы, и европейцы. Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают", - сказал Джейк Салливан.

Американский советник по нацбезопасности добавил, что в случае эскалации Китай также может понести "определенные издержки", поскольку России грозят "беспрецедентные" экономические санкции в случае, если она решится на вторжение в Украину.

Также он сообщил, что санкции, которые могут ввести Штаты, окажут воздействие и на Пекин, "потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой"

При этом, по его словам, у Пекина будет выбор, действовать в соответствии с санкциями или нет. Но если Китай решит не соблюдать санкции, за это будут "предусмотрены определенные штрафы".

"В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесет часть цены за вторжение России на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель", — заявил помощник американского президента.

Кроме того, Салливан обратил внимание на то, что в пяти тысячах слов российско-китайского заявления, принятого по итогам встречи лидеров обеих стран в Пекине, Украина не упоминается ни разу, и предположил, что это свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны Китая поддерживать Россию в продолжающемся кризисе.

Напомним, в пятницу Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, которым обозначили процесс сближения России и КНР. Подробнее об этом читайте здесь.

Ранее мы писали, что советник по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон находится в состоянии готовности к любому варианту вторжения России в Украину.

Также "Страна" сообщала, что Вашингтон попросил Токио ввести экономические санкции против Российской Федерации в случае ее "вторжения в Украину". В Японии пока не дают ответа, поскольку опасаются ухудшения отношений с Россией.