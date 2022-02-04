Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие санкции грозят России в случае "вторжения в Украину".

Об этом она сказала в интервью газете Handelsblatt.

"Мы подготовили мощный и масштабный пакет финансовых и экономических санкций. Он протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технической продукции. Эти рестрикции еще больше ослабят российскую экономику", - сказала глава ЕК.

По ее словам, речь идет о "высокотехнологичных комплектующих, которые РФ сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов".

"Конечно, могут в значительной степени пострадать лица из окружения Путина и олигархи - с одной стороны, из-за включения в список персональных санкций, но, прежде всего, в связи с финансовыми и экономическими санкциями, которые мы готовим", - сказала председатель ЕК.

Кроме того, она добавила, что обсуждаются санкции и в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России, которая оказывает военное давление на Украину и использует газ как рычаг влияния на нас. Поэтому "Северный поток-2" нельзя исключать из списка санкций, это совершенно ясно", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, США угрожают ввести санкции против представителей ближайшего окружения Путина и членов их семей.

Вместе с тем, приводили прогноз The New York Times, что санкции Вашингтона против России могут обернуться экономическими потерями для США и союзников и вызвать рост антиамериканских настроений в самой Российской Федерации.