С 1 февраля в Германии Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE (входит в холдинг Russia Today) вещание на немецком языке в стране. Через два дня Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle.

Об этом сообщают ТАСС и МИД РФ.

"1 февраля 2022 года Комиссия по лицензированию и надзору за средствами массовой информации предъявила претензию и запретила вещание телеканала RT DE в Германии, поскольку отсутствовала требуемая законом о СМИ лицензия", -сказано в заявлении немецкого регулятора.

Указано, что канал RT DE, которому в соответствии с законодательством Германии должен иметь лицензию на вещание, не запросил и не получил разрешение.

"Поэтому вещание телеканала в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить", - говорится в заявлении.

В качестве ответных мер Россия объявила о санкциях против немецкой компании Deutsche Welle. В РФ прекратят спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

В МИД РФ сообщили, что рамках объявленных ответных мер будут реализованы следующие санкции:

закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ;

аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle;

прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ;

инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;

запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания "RT DE" и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

Отметим, что эти события произошли накануне визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Россию, который назначен на 15 февраля.

Напомним, Минюст России включил в список иноагентов Шендеровича, Гельмана и Pussy Riot.

Также сообщалось, что в России "Медузу" внесли в список СМИ - иностранных агентов.