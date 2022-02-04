4 февраля Владимир Путин прибыл в Китай. Российский президент стал почетным гостем зимней Олимпиады, торжественное открытие которой состоялось сегодня.

Си Цзиньпин высылал приглашения многим коллегам. Тем не менее, двусторонние переговоры были запланированы только с лидером Кремля.

Судя по дате прибытия в Пекин, глава Кремля летел в КНР всю ночь и около десяти утра по киевскому времени уже пожимал руку Си.

Чем завершилось их общение и вояж Путина — в материале "Страны".

"Реформируем глобальное управление"

Владимир Путин прилетел в Пекин и сразу отправился на встречу с Си Цзиньпином. Несмотря на строжайшие антиковидные меры в Китае, главы государств были без масок, в отличие от их больших делегаций — помощников и переводчиков.

Они впервые встретились лицом к лицу после пандемии. Переговоры продолжались около двух часов. Публичной была лишь приветственная часть.

Важная фраза Си оттуда: "Наши страны активно участвуют в реформировании системы глобального управления".

То есть речь о том, что РФ и Китай уменьшают роль Запада в мире. И об этом лидер КНР практически прямо говорит и дальше.

"Совместными усилиями проводим в жизнь подлинную многосторонность. Отстаивание настоящего демократического духа служит надёжной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства", — подытожил Си.

Далее слово взял Путин. Он заявил, что Россия и Китай придерживаются общей дипломатической позиции на международных площадках и намерены и дальше это делать.

Также российский президент много говорил о нефтегазовом сотрудничестве. Итогом переговоров стали четыре важные коммерческих контракта:

Договор купли-продажи природного газа (10 млрд кубометров в год) по "дальневосточному" маршруту между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией,





Договор купли-продажи нефти (100 млн тонн на 10 лет) между "Роснефтью" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией,





Меморандум в отношении сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития между "Роснефтью" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией





оглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации на период до 2027 года между "Роснефтью" и китайской технологической компанией "Хуавэй".

Осудили расширение НАТО и "цветные революции"

После того, как Путин и Си пообщались за закрытыми дверям, они выпустили масштабное совместное заявление (полный текст - здесь), которое было явно согласовано заранее.

Это достаточно важный и определяющий документ.

В нем говорится, что мир вступил в эпоху перемен, которые связаны с углублением многополярности - а также "трансформации системы глобального управления и миропорядка". Также, по мнению двух стран, "формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил".

В общем, достаточно прямым текстом оформлена заявка на то, что Запад должен утратить свою направляющую роль.

"Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств", - говорится с прозрачным намеком на США.

Взамен предлагается усиливать роль ООН в мире и ее Совета безопасности - как структуры, где равно представлены все крупные мировые игроки.

Еще одна претензия в адрес американцев: "Демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества".

В заявлении говорится, что одни страны не должны говорить другим, демократичные они или нет и насаждать "демократию по трафаретам".

"Народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа", - пишут Путин и Си.

Они продолжают свою мысль тем, что демократия должна царить и в международных отношениях. "Попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка", - говорят РФ и Китай с намеком на США.

Еще один посыл Путина и Си - развитые страны должны не поучать остальных, как жить, а помогать им ресурсами и деньгами, выравнивая развитие по всему миру, а не усугубляя неравенство.

В блок, затрагивающий вопросы безопасности, вписаны многие тезисы, которые в последнее время высказывала Россия. То есть Китай с ними солидаризировался (в том числе и в пункте о недопустимости расширения НАТО). Также там есть и озабоченности КНР.

Если кратко:

Россия заявила, что не признает суверенитета Тайваня ни в какой форме





Обе страны выступают против "цветных революций" в приграничных с ними странах и будут бороться с ними вместе





Осуждают практику вмешательства во внутренние дела других государств в геополитических целях за счет использования террористических и экстремистских группировок





Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО , призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран





, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран Китай и Россия против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей (далее прямо упомянут англо-американо-австралийский блок AUKUS).





Китай поддержал предложения России по стратегической стабильности в Европе





Обе страны выразили озабоченность военно-бактериологической деятельностью США и союзных им стран (речь, видимо, о биолабораториях США в том числе на территории Украины).



Одним из инструментов укрепления "полицентричного миропорядка" названо развитие организации ШОС, куда входят Россия, Китай, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Стороны собираются развивать военную составляющую этой организации - Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Что означает это заявление?

В этом заявлении претензии к Западу сформулированы и скреплены подписями как раз в тот момент, когда США и их союзники усилили нажим и на Россию, и на Китай. И обе страны показывают, что теперь будут противостоять этим вызовам вместе.

Причем, как мы видим, КНР и РФ объединили свои позиции по тем вопросам, которые ранее были личным делом каждого: расширение НАТО, создание AUKUS, Тайвань. То есть теперь по ним обе страны выступают единым фронтом.

Пока - только дипломатическим. Но, видимо, этот сигнал призван показать, что если давление продолжится, то сотрудничество ускорится и по другим направлениям. Включая военное.

Также характерно, что Путин и Си подписали несколько контрактов по поставкам энергоноисителей. Это значит, что в случае санкций от США и Европы против "Северного потока-2" и вообще газового экспорта России, Москва найдет, куда продавать свое топливо.

Ну, и в целом Россия, судя по риторике двух стран, изолирована не будет - даже если на Западе начнут осуществлять этот проект, вводя санкции.

Помимо этих "защитных" моментов, отчетливо звучит и наступательная риторика - гегемонии Запада должен настать конец, а мир будет меняться в сторону многополярных конструкций. И хедлайнерами этого процесса должны стать Москва и Пекин.

Этому моменту в заявлении посвящены темы установления новых правил игры в космосе, киберпространстве, интернете, торговле и других сферах.

Для Запада это сигнал о том, что давление на Россию и игнорирование ее требований приводит лишь к еще более активному сближению Москвы с Пекином и к укреплению этого союза.