Сегодня днем, 9 февраля, В Украину прибыл самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки, на борту которого 80 тон боеприпасов. Это уже девятая по счету поставка из США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter.

"Девятая "птичка" от США и уже второй за сегодня самолет в Борисполе с военной помощью от наших партнеров! В Киев прибыли более 80 тонн боеприпасов от США", - написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал общий объем оружия и оборудования, которое Украина получила за последнее время. По его словам, эта цифра составляет более 1000 тонн.

Кроме того, "Страна" также сообщала, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина получила от международных партнеров военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долларов. Еще ряд стран рассматривают возможность оказания помощи нашей стране.

Между тем 7 февраля во время пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят увеличить военную помощь Киеву. Он также напомнил, что Вашингтон в прошлом году предоставил Киеву 650 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Ранее "Страна" провела опрос на улицах Киева о том, как украинцы относятся к поставкам иностранного вооружения в Украину.