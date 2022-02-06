В субботу, 5 февраля, в Украину прибыл самолет АН-225 "Мрия". Укроборонпром сначала сообщил, что борт доставил вооружение от Дании. Однако, позже госконцерн эту информацию из своего сообщения удалил, и сообщил, что самолет прибыл пустым.

"Украинцы встречают "Мрию" в Гостомеле. На борту - вооружение для ВСУ, которое передала Дания", - говорилось в первоначальной версии поста в Telegram-канале "Укроборонпрома".

После публикации этой информации пользователи соцсетей обратили внимание на то, что F в номере рейса ADB320F означает "ferry" - "перегоночный", т.е. пустой, без груза.

"Укроборонпром" спустя некоторое время исправил свое сообщение. "Мрия" вернулась в Гостомель из Дании после выполнения коммерческого рейса. В Украину пришла без груза", - говорится в новой версии поста.

Ранее мы писали, что правительство Дании выделит 22 миллиона евро на новую комплексную программу поддержки Украины. Программа направлена ​​на укрепление устойчивости Украины и ее способности справляться с серьезными последствиями продолжающегося конфликта на востоке страны.

Также "Страна" сообщала, что Вооруженные силы Канады отправили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Речь идет о нелетальном оружии.