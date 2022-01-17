Правительство Дании выделит 22 миллиона евро на новую комплексную программу поддержки Украины. Программа направлена ​​на укрепление устойчивости Украины и ее способности справляться с серьезными последствиями продолжающегося конфликта на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Дании.

"В настоящее время Украине угрожает массовое и совершенно неприемлемое наращивание российской военной мощи вблизи украинской границы. Наш новый пакет поддержки достаточно всеобъемлющий. Этой поддержкой мы посылаем четкий сигнал о нашей солидарности с Украиной. Украинский народ должен знать, что он не одинок в своей борьбе за суверенитет и независимость", - заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Эта поддержка представляет собой новый этап датской программы мира и стабилизации для Украины на период 2022-2025 годов. Из 22 млн евро Министерство иностранных дел Дании вносит 10,75 млн евро, а Министерство обороны Дании — 11,3 млн евро.

Программа, во-первых, направлена ​​на укрепление безопасности и сплоченности восточных регионов Украины. Она также поддержит оборонную реформу Украины и наращивание потенциала украинской обороны.

Напомним, мы сообщали, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая ранее призвала не связывать "Северный поток-2" и ситуацию вокруг Украины, посетит посетит 17 января Киев.

К ней также присоединится министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан.