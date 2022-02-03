В Белом доме рассказали, что США направляют дополнительные подразделения военнослужащих в Германию, Польшу и Румынию, чтобы успокоить союзников в Европе.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

"Мы обсуждали и обсуждаем с нашими партнерами и союзниками в регионе, куда направляются эти войска, уже несколько недель. Это не войска, которые войдут в Украину. Они не воюют в Украине. Это мы - это Соединенные Штаты, соблюдающие свои обязательства по статье 5, чтобы поддержать, успокоить наших партнеров в регионе", - сказала она, добавив, что войска не будут постоянно находиться в указанных странах.

Напомним, 28 января Джо Байден объявил, что в ближайшее время направит дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу из-за растущей напряженности между Россией и НАТО из-за Украины.

Кроме того, мы сообщали, что 2 февраля Джо Байден одобрил переброску американских войск в Европу в ближайшие дни. В Минобороны США сообщили, что Пентагон в ближайшие дни дополнительно направит в Румынию, Польшу и Германию около двух тысяч солдат. Всего в США в состоянии повышенной готовности находятся 8,5 тысяч военных.

Кроме того, сообщали, что Соединенные Штаты могут перебросить в Польшу дополнительно около двух тысяч солдат из 8,5 тысяч, которых планировали отправить в восточную Европу.