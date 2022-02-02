США в ближайшие дни намерены дополнительно перебросить около двух тысяч военных в Европу. Еще 8,5 тысяч приведены в состояние повышенной готовности. Пока их не передислоцируют, но они тоже готовы к отправке в Европу.

Об этом заявил 2 февраля на брифинге официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.



"Мы перемещаем дополнительные силы в численности примерно двух тысяч военных из США в Европу в предстоящие несколько дней", - сказал Кирби.



По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.



"Все эти военные идут отдельно и в дополнение к 8500 военнослужащим США, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, о чем я объявил на прошлой неделе", - отметил Кирби.



По его словам, 8,5 тысяч военных, которые приведены в состояние повышенной готовности, никуда не перемещают, но они готовы к отправке в Европу, если это потребуется для сил реагирования НАТО.

"Сигнал, который это (отправка военных США - Ред.) посылает, то, что мы переправляем дополнительные силы США на территорию союзников по запросу и приглашению этих стран, заключается в том, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках НАТО", - добавил Кирби.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a briefing at the Pentagon. https://t.co/HLQxGC3Oxq — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 2, 2022

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден издал приказ о переброске около двух тысяч солдат в Польшу и еще нескольких тысяч - на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию.

Также мы рассказывали, что дополнительные военные силы США в Европе, переправку которых одобрил Байден, могут быть направлены в Украину "для содействия эвакуации".