Дополнительные военные силы Соединенных Штатов Америки в Европе, переправку которых сегодня одобрил президент США Джо Байден, могут быть направлены в Украину "для содействия эвакуации".

Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

В Пентагоне не исключил, что дополнительные военные силы США в Европе могут быть направлены на Украину "для содействия эвакуации".

"Ещё одно нагнетающее панику заявление с Запада. Особенно про "содействие эвакуации". К слову, стоит напомнить, что в ответе США на предложения России, американцы предлагали не размещать войска в Украине", - комментирует новость Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 28 января глава Белого дома Джо Байден объявил, что в ближайшее время направит дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу из-за растущей напряженности между Россией и НАТО из-за Украины. По его словам, он переправит в Европу немного военных.

При этом еще вчера пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с ожидаемым "вторжением России" в Украину.