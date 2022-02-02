Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с ожидаемым "вторжением России" в Украину.

Об этом заявил 1 февраля на брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Брифинг транслировался в Твиттере ведомства.

У него спросили, когда Министерство обороны объявит о переброске американского контингента в Европу, которую анонсировал сам президент США Джо Байден.



"На сегодняшний день мы не готовы сделать объявление по поводу каких-либо приказов о переброске или размещении войск в связи с ситуацией на Украине", - ответил Кирби.

Как писала "Страна", 28 января глава Белого дома Джо Байден объявил, что в ближайшее время направит дополнительный контингент американских войск в Восточную Европу из-за растущей напряженности между Россией и НАТО из-за Украины. По его словам, он переправит в Европу немного военных.

А 31 января Кирби говорил, что Пентагон пока не получал приказа о начале переброски американских войск в Европу. Хотя и отметил, что Россия продолжает наращивать силы на границе с Украиной. Также в тот день чиновник признался, что Вашингтону не известны окончательные намерения Москвы в отношении Украины.