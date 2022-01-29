Глава Министерства обороны Венгрии Тибор Бенко заявил, что сейчас его государство не собирается размещать войска НАТО на своей территории, потому что "не видит необходимости" в этом.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Венгрии.

По словам Бенко, в настоящее время Будапешт не находится под прямой угрозой из-за конфликта между Украиной и Россией, который по его мнению, нужно решать путем диалога и дипломатии.

"В Министерстве обороны мы не видим сейчас необходимости перегруппировать военные силы или просто накапливать отдельные запасы. Вместе с тем у нас есть военно-дипломатические задачи", — казал он.

Глава Минобороны Венгрии добавил, что, по имеющейся информации, количество передислоцированных российских сил "не позволяет РФ вторгнуться в Украину в считанные дни с интенсивной операцией, как прогнозируют некоторые страны".

Кроме того, Бенко заявил, что позиция Будапешта заключается в том, что, согласно основным целям Программы развития обороны и развития сил, Венгрия уже создала национальные силы и развила возможности и сейчас не нуждается в помощи иностранных военных.

"Мы идем по этому пути, поэтому сейчас, в нынешней ситуации, мы не считаем целесообразным и не требуем развертывать здесь подкрепления НАТО. Мы можем это сделать", — резюмировал он.

Напомним, "Страна" сообщала, что глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Киев не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны и участвовать в отношениях Будапешта с "Газпромом". Также он сказал, что власти страны продолжат блокировать вступление Украины в НАТО ввиду ущемления прав носителей венгерского языка на Закарпатье.

Также мы писали, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если Украина не откажется от своей политики в отношении нацменьшинств, то это значительно ограничит способность венгерского правительства оказывать поддержку Киеву в случае конфликта с РФ.