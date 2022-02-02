Соединенные Штаты могут перебросить в Польшу дополнительно около двух тысяч солдат из 8,5 тысяч, которых планировали отправить в восточную Европу.

Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире "Польского радио", в среду, 2 февраля.

При этом он добавил, что это лишь "часть поддержки восточного фланга Североатлантического Альянса со стороны Соединенных Штатов".

"Вся поддержка США нашей части Европы происходит по двум планам. Во-первых, это физическое присутствие солдат, в том числе и на польской земле. Во-вторых, задействование механизмов и наращивание потенциала для развертывания действительно значительного количества войск. Такие мероприятия также проводятся", - сказал он.

В настоящее время в Польше размещены около 5 тысяч американских военнослужащих.

Ранее мы писали, что в Госдепе США заявили об однозначной необходимости укреплять восточный фланг НАТО.

Вместе с тем, сообщалось, что Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с ожидаемым "вторжением России" в Украину.