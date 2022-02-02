В Госдеп США считают, что дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока что не сработал так, как это ожидалось на Западе, поэтому пора укреплять восточный фланг НАТО.

Об этом со ссылкой на официального представителя Госдепа Неда Прайса пишет "Голос Америки".

По словам Прайса, укрепление восточного фланга НАТО "однозначно необходимо".

"Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены Министерством обороны, по приведению тысяч американских военнослужащих, в состояние повышенной готовности в случае необходимости", - сказал Прайс.

По его словам, США и их союзники, включая страны, находящиеся на восточном фланге НАТО "продолжают готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии".

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы... усилить – в оборонительном плане - восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", - заявил Нед Прайс.

Представитель Госдепа также рассказал, что США "оказали беспрецедентную помощь в области безопасности украинским партнерам". Кроме того, администрация выдала ускоренное разрешение на поставки американского вооружения балтийским союзникам и в Украину.

"Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону", - сказал Прайс.

Отметим, что Пентагон пока не готов объявить о начале переброски дополнительных войск США в Европу в связи с ожидаемым "вторжением России" в Украину.

Напомним, о том, что НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений из 1 тысячи человек в каждой стране на восточном фланге альянса: не только в Балтии и Польше, как сейчас - но и в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщили Sky News.

После этого глава Министерства обороны Венгрии Тибор Бенко заявил, что сейчас его государство не собирается размещать войска НАТО на своей территории, потому что "не видит необходимости" в этом.

Также мы писали о том, что Словакия заявила о готовности разместить у себя войска НАТО.