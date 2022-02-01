Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна поддержит укрепление военного потенциала НАТО на восточном фланге Альянса, в отличие от Венгрии.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Если интересы безопасности Словакии и Европы требуют укрепления военного потенциала на нашей восточной границе, то мы, конечно, сделаем это. Один за всех, все за одного…" - заявил премьер-министр.

Отметим, о том, что НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений из 1 тысячи человек в каждой стране на восточном фланге альянса: не только в Балтии и Польше, как сейчас - но и в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщили Sky News.

После этого глава Министерства обороны Венгрии Тибор Бенко заявил, что сейчас его государство не собирается размещать войска НАТО на своей территории, потому что "не видит необходимости" в этом. Также он добавил, что Венгрия уже создала национальные силы и развила возможности.

Также мы писали, что МИД Словакии рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Украину из-за ситуации с безопасностью.