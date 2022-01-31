Президент России Владимир Путин даст комментарий ответов на предложение РФ по гарантиям безопасности от США и НАТО, которые были получены на прошлой неделе, когда сам сочтет нужным.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 31 января.

"Как только он (Путин - Ред.) посчитает это (прокомментировать ответ США и НАТО - Ред.) необходимым...Точную дату я не могу вам назвать", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, еще в декабре прошлого года Россия опубликовала стратегическое предложение к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности. Всего в предложении двенадцать пунктов, один из которых подразумевает исключения расширения НАТО на восток, то есть, в том числе, исключение присоединение к нему Украины.

В январе прошли три раунда переговоров, на которых обсуждалась стратегическая стабильность: России с США, РФ с НАТО и обсуждения в ОБСЕ. Эти встречи подробно проанализировала "Страна".

После них США дали письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По словам Путина, в этих ответах были не учтены некоторые "принципиальные озабоченности России".