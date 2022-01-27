Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинское правительство "прекрасно знает", что сказали Соединенные Штаты Америки в ответе по гарантиям безопасности России, и это не вызывает возражений Киева.

Об этом глава украинского МИД заявил 26 января во время брифинга.

"Она (позиция Киева – Ред.) учтена и предложения, которые США направили России в части Украины не вызывают наших возражений", - сказал Кулеба.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен по окончанию встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в телефонном разговоре с Дмитрием Кулебой сообщил, что Вашингтон направит Москве письменные предложения на текущей неделе (на самом деле передал вчера - Ред.), после чего не исключен очередной раунд американо-российских переговоров.

"Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано... Важно, что дипломатический трек контактов с Россией продолжает работать: пока говорят дипломаты, пушки молчат", - добавил Кулеба.

В конце 2021 года Россия опубликовала стратегическое предложение по гарантиям безопасности к США и НАТО. Всего в нем двенадцать пунктов,в частности, Москва требует от Запада юридических гарантий исключения дальнейшего расширения альянса на восток и присоединения к нему Украины.

Первая встреча между Россией и Штатами, на которой обсуждалось предложение РФ по гарантиям безопасности, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. После чего инициативу Москвы обсуждали на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

Главы МИД России Сергея Лаврова и Госсекретаря США Энтони Блинкена продолжили дискуссию 21 января во время переговоров в Женеве.

Вчера, 26 января, посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности.

Между тем, Сергей Лавров заявил, что содержание ответа США по гарантиям безопасности позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам. Также он добавил, что в настоящее время Москва изучает ответ Вашингтона.