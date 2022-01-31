Министерство иностранных дел Словакии призвало граждан страны воздержаться от поездок в Украину, поскольку, как считают в ведомстве, ситуация с безопасностью здесь остается непредсказуемой.

Об этом сообщает агентство TASR.

Министерство иностранных дел Словакии призвало жителей республики воздержаться от поездок в Украину, в том числе в Крым.

"Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться", - сообщили в министерстве.

В МИД Словакии считают, что сейчас следует ехать в Украину только в неотложных случаях.

Напомним, "Страна" писала о том, что еще две недели назад, перед визитом главы МИД в Украину, канадцев попросили воздержаться от поездок в нашу страну.

Также мы сообщали, что посольство США опубликовало для своих граждан маршруты эвакуации из Украины. Гражданам США предложена дорожная карта с перечнем стран для отъезда из Украины. Предлагаются такие варианты: Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдова.

Кроме того, мы писали, что Нидерланды предложили своим дипломатам добровольную эвакуацию из Киева.