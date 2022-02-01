В понедельник, 31 января, постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования по безопасности в Европе и не вступлению Украины в НАТО будут выполнены.

"В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если её требования не будут выполнены", - сказала американский дипломат.

При этом она не стала уточнять, о каких военных действиях и в какой именно стране идет речь.

Она также заявила, что США не хотят вооруженной конфронтации из-за Украины, и также, что США надеются, что Россия в ситуации вокруг Украины выберет дипломатию.

Напомним, 18 февраля состоится заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины. С запросом о его проведении выступил Соединенные Штаты Америки.

Также сообщалось, что в случае вторжения Росси в Украину США и их союзники угрожают ввести экономические санкции против представителей ближайшего окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и членов их семей.