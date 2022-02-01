МИД России продолжает придерживаться тактики публикации переписок со странами Запада. Вечером 1 февраля внешнеполитическое ведомство обнародовало ответ Сергея Лаврова на послание США и НАТО о гарантиях безопасности, которое те передали в Москву 26 января.

Как сказано в заявлении МИД, письменные послания США и Альянса "свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности".

Общая мысль документа такова: расширение НАТО нарушает интересы безопасности России, и "так дело не пойдет".

"Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического "эксклюзивного" клуба", - отметил Лавров.

МИД заявил, что теперь хочет получить четкий ответ на вопрос о том, "как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности".

РФ направила министрам иностранных дел государств и другие вопросы: "Как конкретно ваше правительство намерено выполнять это обязательство на практике в современных условиях? Если вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом".

Ранее "Страна" приводила ключевые положения стратегического предложения России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности.

Также мы давали первый комментарий Путина ответа США и НАТО на российские предложения по стратегической стабильности. По словам главы Кремля, основные требования России были проигнорированы.