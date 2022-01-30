Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что альянс не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины.

Об этом он сказал в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, отвечая на вопрос о том, является ли "угроза российского вторжения" неминуемой.

"У нас есть неопределенность в вопросе намерений России в Украине", - сообщил Йенс Столтенберг.

В то же время Столтенберг добавил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину в случае военного конфликта между Киевом и Москвой. Вместо этого НАТО сосредоточится на поставках вооружений украинской стороне и разработке санкционных мер против РФ, объяснил генсек.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны-участницы Альянса сегодня по-разному относятся к поставкам оружия в Украину. При этом генсек добавил, что поставки оружия в Украину никак не угрожают России, поскольку Москва и сама располагает наибольшей армией в ЕС.

Кроме того, в НАТО признают, что Российская Федерация не планирует вторгаться в нашу страну, потому что для реализации этого необходимо стянуть гораздо больше войск.