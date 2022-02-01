Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ответ США и НАТО на российские предложения по стратегической стабильности. По словам главы Кремля, основные требования России были проигнорированы.

Об этом Путин сказал 1 февраля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

При этом Путин сообщил, что РФ продолжает "внимательно анализировать" ответ Запада.

"Внимательно анализируем полученный от США ответ по гарантиям безопасности, но уже сейчас могу сказать, что принципиальные российские озабоченности проигнорированы. А именно: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи российских городов, возврат военной инфраструктуры блока в Европе к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия - НАТО. При этом США ссылаются на свободный выбор обеспечения безопасности. Но дело лишь не только в том, чтобы кому-то предоставить право. Это лишь одна часть. Вторая говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей-либо безопасности за счет других", - сказал Путин.

Как писала "Страна", стратегическое предложение России к США и НАТО о гарантиях взаимной безопасности появилось в середине декабря.

Неделю назад в НАТО открыто назвали их неприемлемыми.