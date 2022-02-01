Москва накануне телефонных переговоров министра иностранных дел РФ Лаврова и госсекретаря США Блинкена передала Вашингтону письменную реакцию на предложения Штатов по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом со ссылкой на официального представителя США, который говорил на условиях анонимности, пишет The Washington Post.

"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России", - сообщил источник журналистов.

Впрочем, в США не раскрывают содержание документа, поскольку Вашингтон считает непродуктивным его публичное обсуждение, и этот вопрос должна решить Москва: "Оставим это на усмотрение России".

"Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", - добавил представитель Госдепа.

Напомним, 26 января посол США привез в МИД РФ ответ Вашингтона по российским требования о гарантиях безопасности.

Также мы писали, что после этого в России прокомментировали ответ США по гарантиям безопасности, заявив, что в нем нет позитива по главному вопросу.