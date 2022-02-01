В Кремле подтвердили, что Россия еще не давала ответа США на предложения Вашингтона по безопасности, но передала свои соображения по некой другой проблеме. Срок, в который будет готов ответ РФ, зависит от президента Владимира Путина.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет, там возникла путаница. Это были другие соображения несколько по другой проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было", - объяснил Песков.

На данный момент в Кремле точно не знают, когда Россия ответит США, поскольку это зависит от решения Путина, от того, когда президент сам сочтет необходимым.

Напомним, сегодня утром в американских СМИ появилась информация о том, что Москва передала Вашингтону письменную реакцию на предложения по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Однако позже ее опровергли в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. При этом в ведомстве рассказали, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил главам МИД НАТО послания по теме безопасности, которые касаются того, как в НАТО понимают принцип неделимости.