Президент России Владимир Путин, рассказывая журналистам о переговорах с США по безопасности, затронул тему Украины. По его словам, никто на Западе не думает о последствиях вступления Украины в НАТО, например, если Киев решит военным путем вернуть Крым.

Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном.

"Послушайте внимательно, что я скажу. В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием – и начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория! Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет!" - сказал Путин.

Затем он коснулся патовой ситуации с выполнением Минских соглашений.

"Мы, с одной стороны, все время слышим, что Украина хочет выполнять Минские соглашения, нам все время ставят в вину, что мы их не выполняем. И в то же время звучат публичные заявления, что если Украина выполнит Минские соглашения, то она развалится! А никто не думал, что, создавая такие угрозы для России, она создает аналогичные угрозы для себя? Это все вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения", - считает президент РФ.

Ранее на той же пресс-конференции Путин сообщил, что США и НАТО отвергли ключевые предложения России по гарантиям безопасности.

Между тем "Страна" разбирала громкое заявление секретаря СНБО Данилова об отказе Украины от Минских соглашений.