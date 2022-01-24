Союзники по НАТО переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания сил Альянса в Восточной Европе, усиливая сдерживание и оборону союзников. По данным НАТО, Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее. Об этом сообщается на сайте ведомства.

НАТО усилит свое присутствие в Европе таким образом:

Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки давней миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО.

Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО.

Соединенные Штаты также дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

"Я приветствую союзников, предоставляющих дополнительные силы в НАТО. НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение нашей среды безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, Госдеп США разрешил американским дипломатам покинуть Украину и приказал уехать членам их семей.

Между тем, Евросоюз не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.