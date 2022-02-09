Украина получила от международных партнеров военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долларов. Еще ряд стран рассматривают возможность оказания помощи нашей стране.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 9 февраля, передает Укринформ.

"Украина сегодня чувствует самый высокий уровень поддержки в политической, безопасностной и экономической сферах. Мы ценим это и очень благодарны за предоставление Украине финансовой, оборонной поддержки, за неизменную позицию относительно отстаивания суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Наши партнеры уже направили в Украину военно-оборонную помощь ориентировочно на 1,5 млрд долл. США. Еще целый ряд стран рассматривают возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине", – сообщил Шмыгаль.

Напомним, Зеленский отменил встречу с главой МИД ФРГ из-за разногласий по поводу "Севпотока-2" и военной помощи.

Ранее "Страна" писала о том, что в "ДНР" готовы обратиться к РФ за военной помощью, если в Украину продолжатся поставки оружия.

Также мы сообщали, что Польша предложила Украине безвозмездную военно-техническую помощь.