Республиканец от штата Монтана Мэтт Розендейл предложил запретить предоставление военной помощи Украине до завершения строительства стены на границе с Мексикой. Девятиметровую стену с системой необходимого для защиты от незаконных мигрантов оборудования строили по инициативе Дональда Трампа, но с приходом к власти Джо Байдена проект заморозили.

Об инициативе Розендейла сообщает Fox News.

Член Палаты представителей США подал законопроект "Безопасная граница Америки в первую очередь", который запрещает расходы или обязательство военной помощи и помощи в сфере безопасности Киеву до тех пор, пока не будет установлен контроль на границе США и Мексики, где пограничный кризис продолжается уже второй год.

"До того, как подстрекатели к войне втянут нас в очередной зарубежный приграничный конфликт в Восточной Европе в тысячах миль от дома, они должны хотя бы обеспечить защиту нашей южной границы", - заявил автор законопроекта.

В офисе законодателя-республиканца добавили, что "США не имеют юридических или моральных обязательств помогать Украине, и в наши национальные интересы не входит пролитие крови в Восточной Европе.

Законопроект Розендейла направлен на то, чтобы вернуть внимание к южной границе США, где только в декабре задержали 178 840 нелегальных мигрантов. Также через эту границу в США идет поток наркотиков, таких как фентанил.

"За последний год мы стали свидетелями вторжения двух миллионов человек, пытавшихся проникнуть в страну. Мы даже не знаем точно, скольким из них это удалось, поэтому давайте построим систему пограничных стен, давайте получим оперативный контроль над нашей южной границей, а затем можно поговорить о том, что мы собираемся делать за границей для обеспечения безопасности чужой границы", - сказал Розендейл в интервью Fox News.

Он полагает, что лицемерно тратить средства на охрану чужой границы, когда есть самое настоящее вторжение чужаков дома.

Также он отверг идею о том, что Вашингтон может одновременно охранять свою границу и защищать Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что США планируют передать Украине до 45 самолетов с вооружением в рамках пакета военной помощи на сумму 200 млн долларов.

А буквально вчера глава Госдепа заявил, что Вашингтон хочет увеличить военную помощь Киеву.