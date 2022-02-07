Администрация Джо Байдена активно работает с Конгрессом США и зарубежными союзниками над увеличением объемов военной помощи Украине.

Об этом 7 февраля заявил во время пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также союзниками и партнерами, чтобы существенно увеличить объемы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя", - сказал глава американской дипломатии.

Он также напомнил, что Вашингтон в прошлом году предоставил Киеву 650 миллионов долларов в качестве военной помощи.

"Мы дали союзникам разрешение поставлять технику американского производства. Мы развернули силы (в Европе - Ред.) и привели другие подразделения в состояние повышенной готовности, чтобы укрепить восточный фланг НАТО", - отметил Блинкен.

США и Украина едины во мнении, что путь к урегулированию в Донбассе дают минские соглашения, добавил госсекретарь.

Как писала "Страна", 5 февраля в Украину из Соединенных Штатов Америки прибыл восьмой транспортный самолет с военной помощью.

Всего США планируют передать Украине до 45 самолетов с вооружением в рамках пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.