Польское правительство приняло постановление о безвозмездной передаче вооруженным силам Украины военного оборудования.

Об этом сообщила информационная служба польского правительства.

"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военную технику. Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине", - указано в сообщении.

Как объяснили в правительстве, "решение о передаче военного имущества было принято в результате проведенного анализа с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии".

"Это означает, что передача техники восточному соседу не снизит боеготовность польских воинских частей", - сказали польские власти.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Польши одобрило передачу Украине переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun и боеприпасов.

Также "Страна" сообщала, что парламент Нидерландов поддержал поставки оружия Украине, но выступил против отправки солдат.

В то же время в немецком правительстве полностью исключили возможность поставок летального вооружения Украине. Власти Германии придерживаются позиции, которая делает невозможным экспорт вооружений в кризисные регионы.