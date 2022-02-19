Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем.

Трансляция выступления велась на YouTube.

"Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем", - сказал он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также снова отверг возможность поставок Украине вооружений. Но сказал, что Германия оказывает и будет оказывать финансовую поддержку Киеву.

Кроме того, Шольц уточнил, что ключевыми для урегулирования ситуации в Украине остаются переговоры в Нормандском формате.

Напомним, в ходе этого же выступления Шольц заверил, что Европейскому союзу нужно ускорить процесс вступления в объединение стран Западных Балкан.

"Страна" также писала, что вчера Байден выступил с заявлением по Украине. Он сказал, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике. Кроме того, Байден сказал, что не считает мудрым решение Владимира Зеленского ехать сейчас на конференцию в Мюнхен.

Подробнее о речи Байдена в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.