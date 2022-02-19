Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейскому союзу нужно ускорить процесс вступления в объединение стран Западных Балкан. Такое мнение он высказал на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которого велась в YouTube.

"Недостаточно показывать перспективу для этого региона (Западных Балкан - Ред.). Мы должны активно продвигаться к этой цели. Мне очень приятно, что это наша общая задача", - сказал он.

К странам Западных Балкан относятся Сербия, Босния, Черногория, Македония и Албания.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступит на Мюнхенской конференции по безопасности. Также он проведет в Мюнхене несколько встреч и в этот же день намерен вернуться в Украину.

"Страна" также писала, что вчера Байден выступил с заявлением по Украине. Он сказал, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике. Кроме того, Байден сказал, что не считает мудрым решение Владимира Зеленского ехать сейчас на конференцию в Мюнхен.

Подробнее о речи Байдена в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.