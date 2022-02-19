Байден считает, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике
Президент США Джо Байден начал видеообращение по поводу Украины, анонсированное днем Белым домом.
Обращение транслируется в Фейсбуке администрации.
Байден заявил, что провел переговоры с конгрессменами, вице-президентом страны Камалой Харрис и союзниками по НАТО. Стороны обсуждали события на Донбассе, причем глава Белого дома при этом упомянул обстрел детского сада.
"Россия ложно обвинила Украину в этом", - сказал Байден.
Затем он обратился к теме наступления ВСУ. По его мнению, наступление Украины на неподконтрольные районы Донбасса "противоречит логике".
"Россия пытается обосновать действия против Украины ложными фактами", - заявил Байден.
Также Байден повторил то, о чем не раз говорил в последнее время: что Россия вторгнется в Украину в ближайшие дни и нападет на Киев.