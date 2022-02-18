Из "ДНР" собираются эвакуировать 700 тысяч жителей.

Такая цифра указана в сообщении "МЧС республики" в соцсети ВКонтакте от 18 февраля.

"Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выезжают сегодня в 20:00. На данный момент эвакуация проводится силами МЧС Донецкой Народной Республики совместно с администрациями городов и районов. Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди. Централизованный выезд будет организован от зданий органов местного самоуправления. Информация об адресах точек сбора и времени отправления размещена на официальных сайтах администраций городов и районов ДНР", - сказано в посте.

700 тысяч - это гигантское число людей, по сути - каждый третий житель "республики".

Напомним, сегодня Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Владимир Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе.

Вслед за этим об эвакуации объявили и в "ЛНР". Детские дома и интернаты "ЛНР" эвакуируют на территорию Российской Федерации. Кроме того, "Минобразования ЛНР" приостановило учебный процесс в школах и в вузах.