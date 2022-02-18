"Глава ДНР" Денис Пушилин уверен, что Киев в любой момент может начать полномасштабное наступление на Донбасс.

Об этом он заявил 18 февраля в эфире телеканала "Россия 24".

Как сказал "глава ДНР", взрыв автомобиля в центре Донецка является диверсией украинской армии и свидетельствует о подготовке Киева к наступлению. Кроме того, Пушилин сообщил об удачном пресечении попытки украинских диверсантов пересечь границу.

Пушил констатировал, что у Киева "все абсолютно готово" для организации нападения на "ДНР", в связи с чем и было принято решение об эвакуации в Россию жителей Донецка.

Ранее "Страна" сообщала, что 18 февраля на всем Донбассе продолжилось обострение - как боев, так и общественно-политической ситуации. А главной новостью дня стало объявление "республиками" массовой эвакуации гражданского населения в Россию. Потому что Украина, по их данным, скоро начнет наступательную операцию.

Между тем в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон рассматривает обострение на Донбассе как предлог для операции России против Украины. Такой комментарий внешнеполитическое ведомство дало российскому агентству.