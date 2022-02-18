"Глава Донецкой народной республики" Денис Пушилин опроверг запрет на выезд мужчин призывного возраста из "ДНР" во время эвакуации, объявленной им же в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Пушилин сказал, что "мужчины остаются в "ДНР", но затем добавил: "если мужчина на личном автомобиле вывозит семью, его выпустят".

Таким образом, мужчин с территории "ДНР" выпускают.

Как рассказывала "Страна", вслед за Пушилиным "глава ЛНР" Леонид Пасечник призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

Страна разбиралась, что могут означать заявления об эвакуации граждан. Либо ВСУ действительно готовят наступление, что, впрочем, многократно опровергала украинская сторона. Либо наступление или очень серьезное обострение готовят сами "республики" (это маловероятно в силу недостаточности военной мощи по сравнению с ВСУ). Либо же это повышение ставок в попытке заставить Владимира Зеленского пойти на выполнение Минских соглашений и показать Западу предельную серьезность положения на Донбассе.