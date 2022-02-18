"Глава ЛНР" Пасечник призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Он заявил о подготовке наступления ВСУ и призвал мужчин, готовых взять оружие, защищать "республику".

Опубликовано полное заявление "главы ЛНР" об эвакуации населения в Россию с призывом к мужчинам взять в руки оружие.

Ранее об эвакуации заявил глава "ДНР" Пушилин.

Напомним, вчера утром на Донбассе началось обострение, которое продолжилось и сегодня. За ходом событий "Страна" следит в обновляемом материале.

Утром 17 февраля "ЛДНР" заявили об обострении ситуации на Донбассе и обвинили ВСУ в обстрелах, в свою очередь ВСУ обвинили противника в обстреле своих позиций.

Позже в штабе ООС заявили об обстреле Станицы Луганской, во время которого один из снарядов попал в детский сад и пострадали двое людей. Кроме того, был обстрелян поселок возле Попасной и один из снарядов попал во двор лицея. При этом в "ЛДНР" обвинили украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки.

Также сообщалось, что утром 18 февраля в "ЛДНР" заявили об обстреле окраин Луганска и Донецка. В то же время штабе ООС сообщили, что за текущие сутки со стороны противника зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, разобралась Олеся Медведева в новом выпуске своего блога: