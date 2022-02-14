"Единая Россия" внесла в Госдуму альтернативный проект обращения к Путину по признанию "ДНР" и "ЛНР". Документ

"Единая Россия" внесла в Госдуму альтернативный проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину по признанию "ДНР" и "ЛНР". Его публикует "РИА Новости".

Первый проект, напомним, внесла Компартия России. Мы уже рассказывали, что оба документа поддержал профильный комитет парламента.

Различаются они тем, что коммунисты предлагают направить обращение напрямую к Путину. А "Единая Россия" сначала хочет провести консультации с МИД. И только после этого - проголосовать за постановление и опять-таки направить его в МИД.

Предполагается, что уже ведомство Сергея Лаврова должно будет ознакомить президента с обращением.

"Такая схема позволяет с одной стороны заявить о признании "республик" на уровне Госдумы. С другой - дать Путину время, принимать это обращение или нет. То есть, скорее всего, проголосуют за проект постановления "Единой России", у которой в Думе большинство", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о заявлении депутата "Единой России", что военная помощь "ДНР" и "ЛНР" важнее, чем признание "республик".

Также мы сообщали, что в Крыму назвал "своевременной" инициативу о признании независимости "ЛДНР".