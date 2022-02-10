Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ, новый председатель которой приехал с визитом в Киев, с запросом о тематическом докладе о паспортизации Россией жителей неподконтрольного Донбасса.

Об этом Кулеба сказал в четверг, 10 февраля, на совместном брифинге с главой ОБСЕ Збигневом Рау.

"Я обратился к ОБСЕ с запросом, чтобы СММ ОБСЕ подготовила тематический доклад о паспортизации граждан Украины Россией на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это большая, системная проблема, и мы должны обратить на нее внимание не только в контексте ситуации в Украине, но и для того, чтобы очень четко зафиксировать этот случай, какие последствия он влечет за собой для государства, которое прибегает к паспортизации", - пояснил он.

Также Кулеба заявил, что ОБСЕ не должна быть "пассивно-нейтральной".

"Впереди будет ещё не один сложный момент, не одно сложное решение, но абсолютно очевидно, что сложную ситуацию нельзя решить, не принимая сложных решений. И поэтому ОБСЕ нельзя оставаться постоянно пассивно-нейстральной в этом процессе. Нужно продемонстрировать активность и решительность в защите тех положений, тех основ ОБСЕ, ради защиты которых она собственно и была создана", - заявил Кулеба.

Напомним, паспорта России получили почти 400 тысяч жителей "ДНР".

Также сообщалось, что Украина не признает выданные в Крыму и "ЛДНР" паспорта РФ.