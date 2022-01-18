В ОБСЕ опровергли информацию об утечке аммиака на концерне "Стирол" в Горловке, о которой на выходных сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"16 и 17 января Миссия уточняла сообщения о вероятной утечке аммиака на заводе в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка). По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной. Миссия продолжит уточнять информацию", - говорится в свежем сообщении СММ.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что 14 января в Горловку на ПАО "Концерн Стирол" были доставлены емкости с аммиаком и из них происходит утечка. При этом в ведомстве выразили опасения, что "техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии".

Также сообщалось, что в декабре прошедшего года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о присутствии на востоке Украины сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли на Донбасс химические компоненты и готовят провокацию.