Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин считает, что предложение правящей партии РФ "Единая Россия" о поставках военной помощи в "ЛДНР" сейчас актуальнее, чем проект о признании Россией суверенитета "республик". Поставки оружия в "ЛДНР", по его мнению, не станут нарушением "минских соглашений".

Об этом Затулин рассказал "Интерфаксу".

"Фракция "Единая Россия" внесла другое предложения, чтобы президент рассмотрел возможность поставок необходимых видов оборонительного вооружения (в "ЛДНР" - Ред.), что позволит таким образом как бы отбить охоту и соблазны провоцировать, начинать военные действия", - сказал он.

В то же время депутат считает менее актуальным проект КПРФ о признании Россией суверенитета "ЛНР" и "ДНР". К тому же он признает, что это будет означать выход из "минских соглашений".

"Признание ДНР и ЛНР - это провокация военных действий; поставка оружия - это предотвращение военных действий, и на мой взгляд его можно осуществлять без того, чтобы разрывать "минские договоренности" в создавшейся ситуации", - заявил Затулин.

Ранее в "ДНР" заявили о готовности обратиться к России за военной помощью, если в Украину будут продолжаться поставки оружия из США.

Также сообщалось, что первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что Москва должна оказать военную помощь "ЛДНР".