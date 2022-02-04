Кроме блокировки оппозиционных украинских ресурсов, YouTube также удалил каналы представителей неподконтрольных территорий Донбасса.

Из поисковой выдачи Youtube удален канал "Народной милиции ЛНР". В поисковой выдаче Google ссылки сохранились, но при переходе по ним сервис видеохостинга сообщает, что страница недоступна.

Также удалены каналы "министерства информации ДНР" и "Народной милиции ДНР".

Кроме того, по словам главного редактора "Луганского информационного центра" (ЛИЦ) Сергея Мешкового, YouTube удалил и этот канал. Он также добавил, что ранее ЛИЦ уже сталкивался с блокировкой канала на определенное время, либо блокировкой определенного видео.

Напомним, в YouTube в ночь на 4 февраля заблокировали аккаунты телеканалов "Перший незалежний" и Ukrlive, созданных на базе закрытых "112 Украина", NewsOne и ZiK. Теперь они сменили адрес вещания.

Также мы писали о том, что в апреле прошлого года YouTube заблокировал оппозиционные каналы ZIK, 112 и NewsOne.

Кроме того, мы рассказывали, что в сентябре прошлого года YouTube заблокировал канал Куата Ахметова, который кошмарил русскоязычных в Казахстане.