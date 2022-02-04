Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг возможность диалога Киева с Донецком и Луганском.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается... За все эти годы наши партнеры поняли - ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения что-то выполнять", - заявил Кулеба.

По его словам, на встрече советников Нормандской четверки, которая состоится на следующей неделе, вопрос прямого диалога с Донецком и Луганском обсуждаться не будет.

Напомним, в конце января Дмитрий Кулеба заявил, что главным требованием России являются прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР". Однако он заявил, что они не состоятся и добавил, что "это вопрос принципа".

Также мы писали, что секретарь СНБО Данилов сказал, что Украина не будет выполнять Минские соглашения. Кроме того, он призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.

Кроме того, сообщалось, что Рада вместо принятия законопроектов по Минским соглашениям на две недели уйдет на каникулы.